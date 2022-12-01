ЖК "Сочи парк" | ФЗ-214

Старт продаж!

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ЖК "Черное море"

г. Анапа, мкр Парковый. Квартиры в сданном доме

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Торговый центр "Черноморский"

Аренда коммерческих и торговых помещений в многофункциональном комплексе ТЦ "Черноморский"

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Жилой комплекс "Черноморский"

г. Геленджик. Квартиры в сданном доме на берегу моря!

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ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"

16 объектов в 4 городах ЮФО

Свою известность ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"  получила благодаря жилому комплексу «Черноморский» в Геленджике, а сейчас ведет строительство в 4 городах — Геленджик, Анапа, Новороссийск и Сочи.

В каждом жилом комплексе застройщик возводит одновременно с домами качественную современную инфраструктуру, уделяет много внимания эстетике, благоустройству и озеленению дворов.

18

Лет успешной работы

654 050

Сданно квадратных метров

3

Детских сада построенно

22400

Квартир

16

Общее количество комплексов

1

Построена одна школа

Этаж от
до
Цена от
до
Площадь от м2
до м2

Объекты в продаже

Сочи парк

г. Сочи, Ясногорская 16/8

Стоимость: от 0 ₽
Площадь: от 15.7 м2
Кол-во этажей: 20
Старт продаж. ФЗ-214

Черное море

г. Анапа, Анапское шоссе, 30

Стоимость: от 0 ₽
Площадь: от 35.4 м2
Кол-во этажей: 15
Старт продаж корпус 3

Wyndham Sochi Hotel

г. Сочи, ул. Шоссейная, 9Б

Стоимость: от 0 ₽
Площадь: от 0 м2
Кол-во этажей: 12

ЖК "Черноморский-2"

Стоимость: от 0 ₽
Площадь: от 0 м2
Кол-во этажей:

ЖК "Аврора-2"

г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 59

Стоимость: от 0 ₽
Площадь: от 0 м2
Кол-во этажей: 16-25
Нет объектов

Преимущества ИСК «Еврострой»

Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет

Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет

За прошедшие годы компания зарекомендовала себя как сильный игрок на рынке недвижимости ЮФО. На счету нашей компании  11 жилых комплексов, 31 многоквартирный дом в Геленджике, Анапе и Новороссийске, торговый центр «Черноморский» в Новороссийске.

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Высокопрофессиональная команда

Высокопрофессиональная команда

Залог успешной деятельности компании – слаженная работа профессионалов и эффективный менеджмент.

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Надежная репутация

Надежная репутация

Мы всегда выполняем обязательства перед клиентами, партнёрами и контрагентами, органами власти и общественностью, готовы принимать решения и отвечать за их результат.

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Неукоснительное соблюдение сроков строительства

Неукоснительное соблюдение сроков строительства

Все наши объекты сданы в срок, а некоторые – даже с опережением.

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Высокая социальная ответственность.

Высокая социальная ответственность.

СЗ ИСК «Еврострой» построила на собственные средства и передала в муниципальную собственность два детских сада и школу в Геленджике, а также детский сад в Анапе.

Узнать подробнее

Высокое качество возводимых объектов

Высокое качество возводимых объектов

Достигается применением современных материалов и технологий в процессе строительства, профессионализмом наших специалистов, а также жестким контролем качества.

Узнать подробнее

Преимущества

Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет

За прошедшие годы компания зарекомендовала себя как сильный игрок на рынке недвижимости ЮФО. На счету нашей компании  11 жилых комплексов, 31 многоквартирный дом в Геленджике, Анапе и Новороссийске, торговый центр «Черноморский» в Новороссийске. За время нашей работы в условиях жесткой конкуренции наши инженеры и проектировщики выработали технологии и уникальные идеи, позволяющие компании максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и поддерживать безупречное качество своей работы.

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Высокопрофессиональная команда

Узнать подробнее

Надежная репутация

Узнать подробнее

Преимущества

Высокопрофессиональная команда

Залог успешной деятельности компании – слаженная работа профессионалов и эффективный менеджмент. Мы предоставляем своим сотрудникам возможности для профессионального роста и обучения.  В числе приоритетов – безопасный труд и забота об окружающей среде.

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Смотрите также

Надежная репутация

Узнать подробнее

Неукоснительное соблюдение сроков строительства

Узнать подробнее

Преимущества

Надежная репутация

Мы всегда выполняем обязательства перед клиентами, партнёрами и контрагентами, органами власти и общественностью, готовы принимать решения и отвечать за их результат. В основе нашей надежности — обеспеченность ресурсами и грамотное долгосрочное планирование, устойчивое развитие в городах деятельности компании,  строжайшее соблюдение правил безопасности.

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Смотрите также

Неукоснительное соблюдение сроков строительства

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Высокая социальная ответственность.

Узнать подробнее

Преимущества

Неукоснительное соблюдение сроков строительства

Все наши объекты сданы в срок, а некоторые – даже с опережением. На данный момент построены и введены в эксплуатацию следующие объекты: ЖК «Грин», ЖК «Черное море» в Геленджике, ЖК «Тургенева», ЖК «Вишневый», ЖК «Маяк», ЖК «Курортный», ЖК «Черноморский», ЖК «Черноморский-2», ЖК «Красногвардейский», ЖК «Восточный», ЖК «Европейский», ЖК «Черное море» в Анапе, торговый центр «Черноморский» в Новороссийске.

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Смотрите также

Высокая социальная ответственность.

Узнать подробнее

Высокое качество возводимых объектов

Узнать подробнее

Преимущества

Высокая социальная ответственность.

 СЗ ИСК «Еврострой» построила на собственные средства и передала в муниципальную собственность два детских сада и школу в Геленджике, а также детский сад в Анапе. Построены и переданы муниципалитетам две набережные в Новороссийске и в Геленджике, а в Сочи на счету  «Евростроя» – два скейт-парка. Первый был открыт летом текущего года в Бестужевском сквере; другой, предназначенный для проведения соревнований международного уровня, строится на Цветном бульваре

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Смотрите также

Высокое качество возводимых объектов

Узнать подробнее

Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет

Узнать подробнее

Преимущества

Высокое качество возводимых объектов

Достигается применением современных материалов и технологий в процессе строительства, профессионализмом наших специалистов, а также жестким контролем качества.

Остались вопросы?

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Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы даете согласие на обработку своих Персональных данных, а также согласие получать рекламу по смс и электронной почте.

Смотрите также

Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет

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Высокопрофессиональная команда

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Реализованные проекты

ТЦ "ЧЕРНОМОРСКИЙ"

Кол-во этажей: 4
Кол-во квартир:
Начало строительства:
Окончание строительства:

ЖК «ЧЕРНОМОРСКИЙ»

Кол-во этажей: 8
Кол-во квартир: 878
Начало строительства: 2015 г.
Окончание строительства: 2016 г.

ЖК «ЧЕРНОЕ МОРЕ»

Кол-во этажей: 15
Кол-во квартир: 2184
Начало строительства: 2018 г.
Окончание строительства: 2022 г.

ЖК «ЧЕРНОЕ МОРЕ»

Кол-во этажей: 7
Кол-во квартир: 58
Начало строительства: 2005 г.
Окончание строительства: 2006 г.

ЖК «ТУРГЕНЕВА»

Кол-во этажей: 5
Кол-во квартир: 80
Начало строительства: 2009 г
Окончание строительства: 2010 г

ЖК «СЕРАФИМОВИЧА»

Кол-во этажей: 7
Кол-во квартир: 80
Начало строительства: 2009 г
Окончание строительства: 2010 г.

ЖК «МАЯК»

Кол-во этажей: 7
Кол-во квартир: 300
Начало строительства: 2012 г.
Окончание строительства: 2013 г.

ЖК «КУРОРТНЫЙ»

Кол-во этажей: 10
Кол-во квартир: 300
Начало строительства: 2013 г.
Окончание строительства: 2014 г.

ЖК «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Кол-во этажей: 7
Кол-во квартир: 158
Начало строительства: 2011 г.
Окончание строительства: 2012 г.

ЖК «ГРИН»

Кол-во этажей: 4
Кол-во квартир: 58
Начало строительства: 2005 г.
Окончание строительства: 2006 г.

ЖК «ВОСТОЧНЫЙ»

Кол-во этажей: 7
Кол-во квартир: 76
Начало строительства: 2014 г
Окончание строительства: 2015 г

ЖК «ВИШНЕВЫЙ»

Кол-во этажей: 3
Кол-во квартир: 37
Начало строительства: 2007 г.
Окончание строительства: 2008 г.

ЖК "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ"

Кол-во этажей: 5
Кол-во квартир: 87
Начало строительства: 2009 г.
Окончание строительства: 2010 г
Нет объектов

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