ЖК "Сочи парк" | ФЗ-214
Старт продаж!
ЖК "Черное море"
г. Анапа, мкр Парковый. Квартиры в сданном доме
Торговый центр "Черноморский"
Аренда коммерческих и торговых помещений в многофункциональном комплексе ТЦ "Черноморский"
Жилой комплекс "Черноморский"
г. Геленджик. Квартиры в сданном доме на берегу моря!
ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"
Свою известность ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ" получила благодаря жилому комплексу «Черноморский» в Геленджике, а сейчас ведет строительство в 4 городах — Геленджик, Анапа, Новороссийск и Сочи.
В каждом жилом комплексе застройщик возводит одновременно с домами качественную современную инфраструктуру, уделяет много внимания эстетике, благоустройству и озеленению дворов.
Лет успешной работы
Сданно квадратных метров
Детских сада построенно
Квартир
Общее количество комплексов
Построена одна школа
Объекты в продаже
ЖК "Аврора-2"
г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 59
Преимущества ИСК «Еврострой»
Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет
Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет
За прошедшие годы компания зарекомендовала себя как сильный игрок на рынке недвижимости ЮФО. На счету нашей компании 11 жилых комплексов, 31 многоквартирный дом в Геленджике, Анапе и Новороссийске, торговый центр «Черноморский» в Новороссийске.
Высокопрофессиональная команда
Высокопрофессиональная команда
Залог успешной деятельности компании – слаженная работа профессионалов и эффективный менеджмент.
Надежная репутация
Надежная репутация
Мы всегда выполняем обязательства перед клиентами, партнёрами и контрагентами, органами власти и общественностью, готовы принимать решения и отвечать за их результат.
Неукоснительное соблюдение сроков строительства
Неукоснительное соблюдение сроков строительства
Все наши объекты сданы в срок, а некоторые – даже с опережением.
Высокая социальная ответственность.
Высокая социальная ответственность.
СЗ ИСК «Еврострой» построила на собственные средства и передала в муниципальную собственность два детских сада и школу в Геленджике, а также детский сад в Анапе.
Высокое качество возводимых объектов
Высокое качество возводимых объектов
Достигается применением современных материалов и технологий в процессе строительства, профессионализмом наших специалистов, а также жестким контролем качества.
Преимущества
Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет
За прошедшие годы компания зарекомендовала себя как сильный игрок на рынке недвижимости ЮФО. На счету нашей компании 11 жилых комплексов, 31 многоквартирный дом в Геленджике, Анапе и Новороссийске, торговый центр «Черноморский» в Новороссийске. За время нашей работы в условиях жесткой конкуренции наши инженеры и проектировщики выработали технологии и уникальные идеи, позволяющие компании максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и поддерживать безупречное качество своей работы.
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Высокопрофессиональная команда
Надежная репутация
Преимущества
Высокопрофессиональная команда
Залог успешной деятельности компании – слаженная работа профессионалов и эффективный менеджмент. Мы предоставляем своим сотрудникам возможности для профессионального роста и обучения. В числе приоритетов – безопасный труд и забота об окружающей среде.
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Смотрите также
Надежная репутация
Неукоснительное соблюдение сроков строительства
Преимущества
Надежная репутация
Мы всегда выполняем обязательства перед клиентами, партнёрами и контрагентами, органами власти и общественностью, готовы принимать решения и отвечать за их результат. В основе нашей надежности — обеспеченность ресурсами и грамотное долгосрочное планирование, устойчивое развитие в городах деятельности компании, строжайшее соблюдение правил безопасности.
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Смотрите также
Неукоснительное соблюдение сроков строительства
Высокая социальная ответственность.
Преимущества
Неукоснительное соблюдение сроков строительства
Все наши объекты сданы в срок, а некоторые – даже с опережением. На данный момент построены и введены в эксплуатацию следующие объекты: ЖК «Грин», ЖК «Черное море» в Геленджике, ЖК «Тургенева», ЖК «Вишневый», ЖК «Маяк», ЖК «Курортный», ЖК «Черноморский», ЖК «Черноморский-2», ЖК «Красногвардейский», ЖК «Восточный», ЖК «Европейский», ЖК «Черное море» в Анапе, торговый центр «Черноморский» в Новороссийске.
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Смотрите также
Высокая социальная ответственность.
Высокое качество возводимых объектов
Преимущества
Высокая социальная ответственность.
СЗ ИСК «Еврострой» построила на собственные средства и передала в муниципальную собственность два детских сада и школу в Геленджике, а также детский сад в Анапе. Построены и переданы муниципалитетам две набережные в Новороссийске и в Геленджике, а в Сочи на счету «Евростроя» – два скейт-парка. Первый был открыт летом текущего года в Бестужевском сквере; другой, предназначенный для проведения соревнований международного уровня, строится на Цветном бульваре
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Смотрите также
Высокое качество возводимых объектов
Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет
Преимущества
Высокое качество возводимых объектов
Достигается применением современных материалов и технологий в процессе строительства, профессионализмом наших специалистов, а также жестким контролем качества.
Остались вопросы?
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Смотрите также
Успешный опыт строительства на протяжении 18 лет
Высокопрофессиональная команда
Реализованные проекты
Видео
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