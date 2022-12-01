ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ"

16 объектов в 4 городах ЮФО

Свою известность ООО "СЗ ИСК "ЕВРОСТРОЙ" получила благодаря жилому комплексу «Черноморский» в Геленджике, а сейчас ведет строительство в 4 городах — Геленджик, Анапа, Новороссийск и Сочи.

В каждом жилом комплексе застройщик возводит одновременно с домами качественную современную инфраструктуру, уделяет много внимания эстетике, благоустройству и озеленению дворов.